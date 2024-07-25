Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler Trabzon'da kamp yapıyor - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler Trabzon'da kamp yapıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler, Trabzon'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapıyor. Sporcular, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Başkanı Mehmet Ali Albas, milli kafilede yer alacak 6 para yüzücüden 5'inin Trabzon'da olduğunu belirtti. Sporcular, Trabzon'da düzenlenecek olan Para Yüzücüler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na da katılacak ve son kez kendilerini test edebilecekler.

25.07.2024 13:01
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor.

Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Başkanı ve A Milli Takım Para Yüzücüler Antrenörü Mehmet Ali Albas, AA muhabirine, 25 Ağustos'ta Paris'e hareket edecek milli kafilede yer alacak 6 para yüzücüden 5'inin Trabzon'da bulunduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da Trabzon'da hazırlandıklarını hatırlatanAlbas, "Sevilay Öztürk, ilk kez Paralimpik Oyunlarda madalya kazanmıştı. Bu sene yine 2024'te Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da biz burada kampa girdik. Orada da Turgut, Umut, Sevilay, Sümeyye yine madalya aldı, çok şanslı geldiğine inanıyoruz çünkü buradaki kompleks çok iyi, personel çok iyi. Olimpik havuz, TOHM hemen yanımızda. Çok mutlu olduğumuz için yine buradayız. İnşallah yine bize şanslı gelir ve takımca başarılı oluruz, madalyalar alırız." dedi.

Sporcuların, Trabzon'da 29-31 Temmuz'da düzenlenecek Para Yüzücüler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na da katılacağına dikkati çeken Albas, "Kampta hazırlık yapan sporcularımız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde son kez kendilerini test edebilecek, taktik antrenmanlarını yarışmaya yansıtacak." diye konuştu.

Yüzme Federasyonu Para Yüzme İdari Koordinatörü Okan Terkin ise olimpiyat hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini ifade etti.

Sporcuların haftanın 7 günü 4'er saat antrenman yaptığını dile getiren Terkin, "Memnunuz, bir sakatlığımız yok, en önemlisi bu. Son sürat olimpiyatlara doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Turgut Aslan Yaraman da uluslararası alanda ilk kez Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşadığını ve madalya hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler Trabzon'da kamp yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler Trabzon'da kamp yapıyor - Son Dakika
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