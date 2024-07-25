Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Dünyaca Ünlü Sporcular Madalya İçin Yarışacak

Spor

ERCAN ÇAKAR - "Aşıklar şehri" olarak adlandırılan Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dünyaca ünlü birçok sporcu madalya mücadelesi verecek.

Paris'te yarın açılış töreniyle başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Bu sporcular içerisinde mücadele ettikleri branşlarda elde ettikleri başarılarla yıldızlaşan isimler de yer alacak.

Olimpiyatlarda üç şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile NBA yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis'in kadrosunda olduğu ABD Basketbol Takımı, Sırbistan Basketbol Takımı'nda forma giyen NBA yıldızı Nikola Jokic, Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda oynayan NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonası madalyası bulunan ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam kazanan ve bir olimpiyat madalyası bulunan ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris'te yine hünerlerini sergileyecek.

Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan rekortmen ABD'li yüzücü Katie Ledecky, iki olimpiyat altını bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve tüm zamanların en iyi maratoncusu olarak kabul edilen Kenyalı Eliud Kipchoge, Paris 2024'te madalya almak için mücadele edecek.

Hindistan'ın atletizmde ilk madalyasını kazanan ciritçi Neeraj Chopra, dünya rekortmeni İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, dünya şampiyonu ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson, olimpiyat bronz madalyası ve dünya şampiyonlukları sahibi ABD'li atlet Noah Lyles, olimpiyat şampiyonu Kenyalı kadın atlet Faith Kipyegon, dünya ve olimpiyat şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner ile iki kez olimpiyat altın madalyası ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan Jamaikalı kadın atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, yeni zaferler için Paris'te olacak.

Dünyanın gözünün üstünde olacağı sporcular

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözlerin üzerinde olacağı ve performansları merakla beklenen sporcular şunlar:

Sporcu Branş Ülke Ariarne Titmus Yüzme Avustralya Armand Duplantis Atletizm İsveç Carlos Alcaraz Tenis İspanya Clarisse Agbegnenou Judo Fransa Eliud Kipchoge Atletizm Kenya Kevin Durant Basketbol ABD LeBron James Basketbol ABD Leon Marchand Yüzme Fransa Manyu Wang Masa tenisi Çin Meng Chen Masa tenisi Çin Neeraj Chopra Atletizm Hindistan Noah Lyles Atletizm ABD Novak Djokovic Tenis Sırbistan Rafael Nadal Tenis İspanya Rayssa Leal Kaykay Brezilya Sha'Carri Richardson Atletizm ABD Shelly-Ann Fraser-Pryce Atletizm Jamaika Shericka Jackson Atletizm Jamaika Simone Biles Cimnastik ABD Sky Brown Kaykay İngiltere Stephen Curry Basketbol ABD Victor Wembanyama Basketbol Fransa Yingsha Sun Masa tenisi Çin Katie Ledecky Yüzme ABD Dina Asher-Smith Atletizm İngiltere Teddy Riner Judo Fransa Faith Kipyegon Atletizm Kenya Nikola Jokic Basketbol Sırbistan Giannis Antetokounmpo Basketbol Yunanistan Paris 2024'teki yıldız sporcuların yer alacağı branşların programı şu şekilde: 1-11 Ağustos: Atletizm 27 Temmuz-5 Ağustos: Artistik cimnastik 27 Temmuz-11 Ağustos: Basketbol 27 Temmuz-4 Ağustos: Yol bisikleti 27 Temmuz-3 Ağustos: Judo 27-28 Temmuz ve 6-7 Ağustos: Kaykay 27 Temmuz-4 Ağustos: Yüzme 27 Temmuz-10 Ağustos: Masa tenisi 27 Temmuz-4 Ağustos: Tenis

Kaynak: AA