Paris Masters'da Djokovic, şampiyonluğa ulaştı

Paris Masters tenis turnuvasının final maçında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.

İlk seti 6-4 kaybeden Djokovic, sonraki iki seti ise 6-3, 6-3 kazanarak zafere ulaştı.

Kariyerindeki 37. Masters zaferini kazanan Sırp raket Djokovic, bu yılı da dünya 1 numarası olarak bitirecek.

Amerika Açık finalinde mağlup olduğu Medvedev'i yenen Djokovic, Paris Masters'da da 6. kez zafere ulaşmış oldu.