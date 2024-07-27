Paris Olimpiyatları Sen Nehri'nde Yağmur Altında Açıldı - Son Dakika
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Paris Olimpiyatları Sen Nehri'nde Yağmur Altında Açıldı

Paris Olimpiyatları Sen Nehri\'nde Yağmur Altında Açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyatlar'ın açılış töreni, Sen Nehri boyunca sporcu kalifelelerinin yağmur altında geçiş yapmasıyla gerçekleşti. Lady Gaga'nın performansı ve dansçıların çatılarda sergilediği gösterilerle renklenen tören, tarihe işitsel ve görsel bir şölen olarak geçti. Açılış töreni, ilk defa bir stadyumun dışında gerçekleştiği için geniş güvenlik önlemleri alındı.

27.07.2024 00:09
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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’ın açılış töreni, yağan yağmurun altında Sen Nehri boyunca sporcu kalifelelerinin geçiş yapmasıyla gerçekleşti.

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Lady Gaga, Notre-Dame Katedrali'nin yakınında Fransız kabare şarkısının da repertuarında olduğu bir performans hayata geçirdi.

Dansçıların şehrin dört bir yanındaki çatılarda performans sahnelediği açılış töreni, tam anlamıyla işitsel, görsel bir renk cümbüşü olarak tarihe geçti.

Sporcuların yer aldığı tekneler, Paris’in en meşhur yapılarının kenarında yer aldığı 6 kilometrelik nehir boyunca seyircileri selamlayarak uzun bir geçit gerçekleştirdi.

Olimpiyatlar’ın açılış töreninin ilk defa bir stadyumun dışında gerçekleşmesi geniş güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açmıştı.

Kaynak: BBC

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