Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de Şampiyon Oldu

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Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 mağlup olmasının ardından lider Paris Saint-Germain, şampiyon oldu. PSG, bu hafta evinde Le Havre ile 3-3 berabere kalarak puanını 70 yükseltmişti. En yakın rakibi Monaco ise bugün Lyon'a 3-2 mağlup olunca Luis Enrique'nin öğrencileri Monaco'ya 12 puan fark atarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. PSG böylece üst üste 3. kez, toplamda da 12. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. - İSTANBUL