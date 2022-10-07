2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var - Son Dakika
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2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var

07.10.2022 20:26
2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var

2022 yılının en çok kazanan futbolcusu 128 milyon dolar ile Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe oldu. Listenin zirvesinde 8 yıl sonra ilk kez Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi yer almazken Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland ilk kez listeye girdi.

İş dünyasının ünlü dergisi Forbes, 2022 yılında en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe damga vurdu.

8 YIL SONRA ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Forbes'un açıkladığı listede Paris Saint-Germain'in yıldızı, yılda 128 milyon dolarlık kazancıyla zirveye oturdu. Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi ise 8 yıl sonra ilk kez zirvede yer bulamadı.

MESSI VE RONALDO SIRA DÜŞTÜ

Paris Saint-Germain'de forma giyen Messi 120 milyon dolarlık kazancıyla 2. oldu. Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ise 100 milyon dolar ile listede 3. sıraya yerleşti. Manchester City'de top koşturan Erling Haaland ise listede ilk kez kendisine yer buldu.

Forbes'un açıkladığı 2022'nin en çok kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

  • Kylian Mbappe - 128 milyon dolar
  • Lionel Messi - 120 milyon dolar
  • Cristiano Ronaldo - 100 milyon dolar
  • Neymar - 87 milyon dolar
  • Mohamed Salah - 53 milyon dolar
  • Erling Haaland - 39 milyon dolar
  • Robert Lewandowski - 35 milyon dolar
  • Eden Hazard - 31 milyon doalr
  • Andres Iniesta - 30 milyon dolar
  • Kevin De Bruyne - 29 milyon dolar
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Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Forbes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var - Son Dakika
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