Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor

14.10.2022 16:34
Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar'ın, Santos'tan Barcelona'ya transfer oluş sürecinde yaşananlar sebebiyle 5 yıl hapsi talep ediliyor.

Barcelona, 2013 yılında Santos'tan transfer ettiği Neymar için 88 milyon euro ödemişti. Neymar bu süreçte o dönem haklarının yüzde 40'ının sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Barcelona'dan tarihi ücret ile Fransız devi PSG'ye transfer olan Neymar'ın Kylian Mbappe ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündemdeyken yıldız oyuncunun İspanya döneminde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle 5 yıl hapis cezası alacağı iddia edildi.

HAKLARININ SAHİBİ ŞİRKET İLE MAHKEMELİK OLDU

2013 yılında Brezilya'nın Santos ekibinden La Liga devi Barcelona'ya transfer olan Neymar için 88 milyon euro'ya yakın bonservis bedeli ödenmişti. Barcelona'nın transferi ilk açıkladığında düşük ücrette duyurması sonrası Brezilya ve İspanya'da büyük yankı uyandırmış ve tepkiler üst üstte gelmişti. Neymar o dönemde haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu.

ŞİRKET HAK KAYBINA UĞRADIĞINA İNANIYOR

DIS şirketinin açtığı davanın hala sürdüğü de iddia edildi. NTV Spor'un AS'tan aktardığı habere göre Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu. Barcelona, Temmuz 2013'te Santos'tan Neymar'ı transfer etti ve kulüpler transferin bedelini açıkladı. Ancak DIS şirketi anlaşmada daha yüksek ücretlerin yer aldığına ve bu nedenle hak kaybına uğradığına inanıyor.

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SON DAKİKA: Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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