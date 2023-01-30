Tüm gözler PSG'de! Transfer planı gerçekleşirse milli futbolcular, Avrupa devinde takım arkadaşı oluyor

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Atalanta forması altında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, Inter'e transfer olabilir.

MERİH DEMİRAL, INTER'DEN HABER BEKLİYOR

Yakup Çınar'ın haberine göre, Paris Saint-Germain, Inter'den Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız devi, bu transferde başarılı olursa Inter, yıldız savunmacının yerini Merih Demiral ile dolduracak. Milli futbolcu, Inter'e gitmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atalanta formasıyla İtalya Serie A'da 17 maça çıkan Merih Demiral, takımına 1 gol katkısı verdi. Milli futbolcu geçen yaz, 20 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Juventus'tan Atalanta'ya gitmişti.