Tüm gözler PSG'de! Transfer planı gerçekleşirse milli futbolcular, Avrupa devinde takım arkadaşı oluyor - Son Dakika
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Tüm gözler PSG'de! Transfer planı gerçekleşirse milli futbolcular, Avrupa devinde takım arkadaşı oluyor

30.01.2023 16:07

Paris Saint-Germain, Inter'den Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Fransız devinin, yıldız futbolcuyu transfer etmesi durumunda ise Inter, Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın peşine düşecek. Milli futbolcu Inter'e transfer olursa, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

Atalanta forması altında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, Inter'e transfer olabilir.

MERİH DEMİRAL, INTER'DEN HABER BEKLİYOR

Yakup Çınar'ın haberine göre, Paris Saint-Germain, Inter'den Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız devi, bu transferde başarılı olursa Inter, yıldız savunmacının yerini Merih Demiral ile dolduracak. Milli futbolcu, Inter'e gitmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atalanta formasıyla İtalya Serie A'da 17 maça çıkan Merih Demiral, takımına 1 gol katkısı verdi. Milli futbolcu geçen yaz, 20 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Juventus'tan Atalanta'ya gitmişti.

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Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüm gözler PSG'de! Transfer planı gerçekleşirse milli futbolcular, Avrupa devinde takım arkadaşı oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm gözler PSG'de! Transfer planı gerçekleşirse milli futbolcular, Avrupa devinde takım arkadaşı oluyor - Son Dakika
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