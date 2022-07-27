Paris Saint-Germain, Mukiele'yi transfer etti

Fransa basınına göre, PSG , 24 yaşındaki sağ bek için Almanya ekibine 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mukiele'nin bonservisi konusunda Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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