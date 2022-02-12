Üye Girişi
Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi - Son Dakika

Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi

12.02.2022 01:07
Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 24. haftasının ilk karşılaşmasında PSG, Rennes'i ağırladı.

Kylian Mbappe'nin, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin pasıyla 90+3. dakikada attığı golle ev sahibi takım, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Rennes'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar, maça ilk 11'de başladı.

Bu skorla 59 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Rennes ise 37 puanda kaldı.

YORUMLAR
500

Paris Saint Germain, Ligue 1, Fransa, Rennes, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 01:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Paris Saint-Germain, uzatmalarda attığı golle Rennes'i 1-0 yendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement