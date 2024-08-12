Paris'te Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Paris'te Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Paris\'te Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Spor, sinema ve müzik yıldızları, Paris'te düzenlenen 33. Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde bir araya geldi. Aktör Tom Cruise, Los Angeles'a Olimpiyat bayrağını teslim etti. Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg ve Dr Dre ise Los Angeles'ta performans sergiledi. 2024 Paralimpik Oyunları ise Fransa'nın başkentinde düzenlenecek.

12.08.2024 06:53
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Spor, sinema ve müzik yıldızları, Pazar günü Paris’te 33. Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde bir araya geldi.

Aktör Tom Cruise, bir sonraki Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Los Angeles şehrine devir teslim töreninin bir parçası olarak, Olimpiyat bayrağını almak üzere Stade de France'ın çatısından indi ve ardından motosikletle alandan ayrıldı.

Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg ve Dr Dre ise daha sonra töreni sonlandırmak üzere Los Angeles’ta performans sergiledi.

Öncesinde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) başkanı Thomas Bach Paris stadyumunda “heyecan verici” olarak nitelendirdiği Oyunlar hakkında bir kapanış konuşması yaptı.

2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar Fransa'nın başkentinde düzenlenecek.

Los Angeles 2028'de Olimpiyat Oyunları'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Kaynak: BBC

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