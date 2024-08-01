Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Sporcular Problemlerle Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Sporcular Problemlerle Mücadele Ediyor

Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer alan sporcular, madalya yarışının yanı sıra Olimpiyat Köyü'ndeki bazı problemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Sporcular, düzensiz menü, yetersiz protein, içme suyu sıkıntısı ve sıcaklık problemleri gibi konularda şikayetlerini dile getiriyor. ABD'li tenisçi Coco Gauff, Olimpiyat Köyü'ndeki sıkışık durumu sosyal medyada paylaşarak eleştirilerde bulundu.

01.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'te 100 yıl sonra yeniden düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer alan sporcular, madalya yarışının yanısıra bazı problemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor.

Paris'te 26 Temmuz'da açılış töreni yapılan olimpiyat oyunlarında 5 gün geride kaldı.

Hayal ettikleri madalyaları kazanmaya çalışan 10 bin 500 sporcu ve antrenörleri dahil 15 bin kişi, kendileri için kurulan Olimpiyat Köyü'nde konaklıyor.

AA muhabirinin sporcu ve antrenörlerden edindiği bilgiye göre mücadele ettikleri branşlarda yıldızlaşan isimler, Olimpiyat Köyü'nde yemek sırası beklerken düzensiz menü sıkıntısı da yaşıyor.

Sporcular, Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin, başta yumurta ve et miktarını yetersiz buluyor.

Kendilerine yeterli proteinin sağlanmamasını eleştiren sporcular, içme suyuna erişim konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor.

Sporcular, klima yerine yeraltı suyuyla yapılan soğutma sisteminin binalarda işe yaramadığını savunuyor. Kalınan odalarla müsabaka alanlarına gidilen otobüslerde yaşanan sıcaklık problemini bazı kafileler, ülkelerinden getirdikleri mobil klimalarla çözmeye çalışıyor.

Ayrıca futbolcuların uyumaları ve dinlenmeleri için odalarda yer alan karton yataklar da çok fazla şikayete konu oluyor.

ABD'li tenisçi Coco Gauff'tan eleştiri

Olimpiyat Köyü'nde yaşanılan sorunları dile getiren birçok sporcudan biri de tenisçi Coco Gauff oldu.

ABD'li sporcu, takım arkadaşlarıyla yaşadığı "sıkışık" durumun videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımına "10 kız, iki banyo. Ben hariç tüm tenisçi kızlar bir otele taşındı. Yani şimdi sadece 5 kız var ve iki banyo var." notunu düşen Gauff, karton yataklarda uyuyabilmek için okçuluk takımından yatak örtüsü ödünç aldığını da belirtti.

Kaynak: AA

Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Sporcular Problemlerle Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Sporcular Problemlerle Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement