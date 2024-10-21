Parlatan: Haklı Puan Aldık - Son Dakika
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Spor

Parlatan: Haklı Puan Aldık

Ersan Parlatan, 2-2 berabere kaldıkları maçta ikinci yarıda daha iyi performans sergilediklerini belirtti.

21.10.2024 23:39
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- Ersan Parlatan: "Haklı bir puan aldığımız düşünüyorum"

İSTANBUL - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarıda ilk yarıya göre daha iyi bir oyun sergilediklerini söyleyerek, "Haklı bir puan aldığımız düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında 5-10 dakikalık dilimin haricinde iyi bir futbol sergileyemediklerini söyleyen Parlatan, "İkinci devre hem oyun anlamındaki dizilişimiz, oyun değişikliklerinin ardından oyuna ortak olduk. Ortaktan daha öte oyuna hakim olduk diyebiliriz. Girişimlerimiz ve ataklarımız oldu. Neticesinde hep kendimize inandık. 90 artılarda 2-2'yi bulmuş olmamız bizim adımıza olumlu oldu. Sonuçta buradan elimiz boş ayrılmak istemiyorduk. 1 puan değerli. Çünkü ligin kalitesi ve takımların birbirine olan yakınlığını hepimiz görebiliyoruz. Her hafta puan ya da puanlar alabilmek bizim adımıza çok önemli. Bugün bunu başardığımız için mutluyuz. Ankara'ya elimiz boş dönmeyeceğiz. Dersler çıkarmamız lazım. İlk yarıdaki görüntümüz gerçekten iyi değildi. Kendimizi tanıyamadık bir anlamda. Bunun daha iyisini ikinci devre yaptık. Haklı bir puan aldığımız düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Esenler, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Parlatan: Haklı Puan Aldık - Son Dakika

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