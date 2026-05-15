Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü ve son ayağında Parmos Bordo, Göztepe'yi 82-65 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve adını finale yazdırdı.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 41-37 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede iyi oyununu sürdüren Parmos Bordo, karşılaşmadan 82-65 galip ayrıldı.
Parmos Bodro, finalde Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Parmos Bordo Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?