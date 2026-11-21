Partizan, EuroLeague'de 13. haftada Beşiktaş Fuzul'u uzatmalarda 91-87 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fuzul, deplasmanda Partizan'a normal süresi 77-77 biten maçın uzatmalarında 91-87 yenildi. Beşiktaş bu sonuçla ligdeki 13 maçında 7. kez kaybederken Partizan 7. galibiyetine ulaştı.
Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a uzatmalarda 91-87 mağlup oldu.
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikaları 9-2'lik üstünlükle geçtikten sonra ilk çeyreği de Walker'ın son saniye üçlüğü ile 22-20 önde kapattı.
İkinci çeyrek de çekişmeli geçerken taraflar devreye 41-41 eşitlikle girdi.
Partizan, üçüncü çeyreği 63-59 önde geçerken maçın normal süresi ise 77-77 eşitlikle uzatmaya gitti.
Uzatmalarda daha iyi bir performans sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 91-87 galip ayrıldı.
Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla ligde oynadığı 13 maçta 7. mağlubiyetini aldı.
Partizan ise ligde 7. galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA
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