Partizan taraftarları, maç sonu soyunma odasını basıp teknik direktörü dövdü - Son Dakika
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Spor

Partizan taraftarları, maç sonu soyunma odasını basıp teknik direktörü dövdü

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Sırbistan Süper Lig'in 9. haftasında Partizan'ın evinde Kızılyıldız'a 4-0 mağlup olması sonucu taraftarlar soyunma odasını bastı. Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, taraftarların cam kırdığı olaylarda yara aldı.

24.09.2024 14:18
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Sırbistan Süper Lig'in 9. haftasında Partizan, evinde Kızılyıldız ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin, ezeli rakibine taraftarı önünde 4-0 mağlup olması sonucu ortalık karıştı.

SOYUNMA ODASINI BASTILAR

Derbiyi kaybeden Partizan'da taraftarlar, maç sonu soyunma odasını bastı. Çıkan olaylarda, bir dönem Konyaspor'da da görev yapan Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic yara aldı.

ANTRENÖRÜN KAFASINI YARDILAR

Burada camları kıran taraftarlar teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in yaralanmasına sebep oldu. Stanojevic'in yüzünde ve boynunda kesikler meydana geldi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Berabere bitseydi gelmezdim ama 4-0 kaybettik, bu yüzden bundan kaçmamak için geldim. Mutsuz taraftarlar camı kırdı, cam bize geldi ve beni kesti, fiziki bir çatışma yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Partizan taraftarları, maç sonu soyunma odasını basıp teknik direktörü dövdü
Partizan taraftarları, maç sonu soyunma odasını basıp teknik direktörü dövdü

Sırbistan, Partizan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Partizan taraftarları, maç sonu soyunma odasını basıp teknik direktörü dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilişim Hurda:
    Eskiden Fenerbahçe'de böyle yenildiği zaman taraftarlar deri ağzını basar futbolcu döverdi Şimdi kimsenin umurunda değil 9 6 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Oooo aferin onlara 4 4 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    kesip yiyor bunlar abi kedi sado mazo diyorlar Sado mazo 5 1 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    yani takımları yenilse ne olur.bir takım yenilir,de galip,de gelir.galip gelince iyi oluyor,da kaybedince neden olmuyor.Bir insana Hayvan gibi saldırmanı anlamı ne. 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Maç bu biri kaybedip biri kazanacak sonuçta... 0 0 Yanıtla
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