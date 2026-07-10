Patnos'ta Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Patnos'ta Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Patnos\'ta Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor
10.07.2026 13:42
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Patnos'ta 500 öğrenci, yaz spor okullarında çeşitli branşlarda eğitim alarak yaz tatillerini değerlendiriyor.

Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan, Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği GSB Yaz Spor Okulları kapsamında açılan kursların ilçede yoğun katılımla devam ettiğini belirtti.

6-18 yaş grubundaki yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü yaz spor okullarında çocuklar ve gençler hem yaz tatillerini verimli geçiriyor hem de farklı spor ve sanat dallarında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda; yüzme, güreş, okçuluk, boks, cimnastik, badminton, futbol, resim, bağlama ve Kur'an-ı Kerim eğitimleri veriliyor.

Fatih Alparslan, geleceğin teminatı olan çocukların yaz tatillerini yalnızca dinlenerek değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden gelişim sağlayarak geçirmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm imkanlarıyla çocukları sporla buluşturmayı ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın, "Anneler ve babalar çocuklarını bu spor okullarına getirsin, hep beraber bu yazı hareketli geçireceğiz." sözlerini hatırlatan Alparslan, tüm aileleri çocuklarını spor okullarına yönlendirmeye davet etti.

Yaz spor okullarında çocukların sadece bir spor branşı öğrenmekle kalmadığı, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, paylaşma ve arkadaşlık duygularını da geliştirdiği vurgulandı. Ekranlardan uzaklaşarak spor sahalarında vakit geçiren çocuklar arasında geleceğin milli sporcularının yetişmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan, çocuklarını spora yönlendiren velilere teşekkür ederek, kurslara katılan tüm öğrencilere ve antrenörlere başarılı, sağlıklı ve verimli bir yaz dönemi temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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