Patnos'ta Yüzme Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Patnos'ta Yüzme Eğitimi Devam Ediyor

Patnos\'ta Yüzme Eğitimi Devam Ediyor
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Patnos'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 1.189 öğrenciye yüzme eğitimleri verilmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Patnos'ta yüzme eğitimleri aralıksız devam ediyor. Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, hem çocuklara hem de yetişkinlere sunduğu eğitim ve seanslarla ilçede önemli bir spor merkezi haline geldi.

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, yüzme sporunun yaygınlaştırılması ve çocukların güvenli bir şekilde yüzme öğrenmesi için yoğun bir program uyguladıklarını belirtti.

Alpaslan, Ocak ayından bu yana 1.189 öğrenciye yüzme eğitimi verildiğini ifade ederek, eğitimlerin yıl boyunca aralıksız devam ettiğini belirterek "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yarı olimpik yüzme havuzumuzda Ocak ayından itibaren 1.189 öğrencimize yüzme eğitimi verdik. Eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Amacımız, yüzme bilmeyen hiçbir çocuğumuzun kalmamasıdır."" dedi.

Çocuklar Yaz Tatilini Sporla Değerlendiriyor

Yaz döneminde çocukların hem eğlenmeleri hem de sportif faaliyetlerle vakit geçirmeleri amacıyla hazırlanan programlara yoğun ilgi gösterildiğini belirten Alpaslan, uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerin çocukların fiziksel gelişimine de önemli katkı sunduğunu dile getirdi. "Yazın enerjisini suyla buluşturuyoruz" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Alpaslan, çocukların güvenli ortamda temel yüzme tekniklerini öğrendiğini, aynı zamanda spor disiplini kazandığını söyledi.

Haftanın 6 Günü Hizmet Veriliyor

Patnos Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun haftanın altı günü vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Fatih Alpaslan, çocuklara yönelik eğitimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü, yetişkinler için de özel halk seansları düzenlendiğini kaydetti. Alpaslan, kadın ve erkek vatandaşların rahat bir ortamda spor yapabilmeleri amacıyla haftada 2 gün kadınlara, 2 gün erkeklere yönelik halk seansları gerçekleştirildiğini belirterek, kalan günlerde ise çocuklara yüzme eğitimlerinin verildiğini ifade etti.

Hedef: Yüzme Bilen Bir Nesil

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflerken, uzman antrenör kadrosu ve modern yarı olimpik yüzme havuzuyla ilçede spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Yetkililer, aileleri çocuklarını yüzme eğitimlerine yönlendirmeye davet ederek, yüzmenin hem sağlık hem de güvenlik açısından çocuklara kazandırılması gereken en önemli yaşam becerilerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Patnos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patnos'ta Yüzme Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika

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