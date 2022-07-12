Patrick van Aanholt: "Hepimizin isteği şampiyon olmak" - Son Dakika
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Patrick van Aanholt: "Hepimizin isteği şampiyon olmak"

12.07.2022 16:36
Patrick van Aanholt: "Hepimizin isteği şampiyon olmak"

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, sıkı bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Hepimizin isteği şampiyon olmak" dedi.

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, sıkı bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Hepimizin isteği şampiyon olmak" dedi.

Patrick van Aanholt, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kamp sürecinin yoğun antrenmanlarla geçtiğini ifade eden Hollandalı sol bek, şampiyonluk hedefi için sıkı çalıştıklarını dile getirdi. Hazırlık sürecinin iyi gittiğini dile getiren van Aanholt, "Sıkı çalışıyoruz. Takım olarak bir araya gelerek iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Böylelikle sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Özeleştiri yapmamız lazım"

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu iyi bir şekilde bitiremediklerini söyleyerek, "Burada bireysel olarak değil tüm oyuncuların kendisine dönüp bakması lazım. Aynaya bakıp kendimize özeleştiri yapmamız lazım. Belki maçlarda ve antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini veremedik. Ligde istediğimiz sırada bitiremedik; ancak tatilden dinlenmiş şekilde geri döndük ve yeni sezon hazırlıklarına başladık. İyi bir başlangıç yaptık. Her geçen gün iyi yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Sezonun ilerleyen döneminde bu konuşmayı tekrar yapmamız ve Galatasaray'ı eski konumuna getirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Hamza ve Efe yüksek potansiyele sahip"

Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan tecrübeli isim, "Gençlere verebileceğim tavsiye beraber olduğu tecrübeli oyuncuları dinlemeleri, antrenmanda her gün elinden gelenin en iyisini yansıtmaları ve kendilerini geliştirmeleri. A takım ile birlikte çalışıyorlar ve bundan keyif almaları gerekiyor. Futbolun yaşı yok. İyiseniz iyisinizdir. Bunu antrenmanda ve maçta göstermeniz gerekir. Genç oyuncularla çok konuşuyorum. Hamza, Efe ve genç oyuncularla çok konuşuyorum. Yüksek potansiyele sahipler" ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor"

Hollandalı futbolcu, hazırlıklarını çift antrenmanlarla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Buraya gelmeden önce de çift antrenmanlar yapıyorduk. Oyuncuların üzerinde bir yorgunluk var. Koşularımızı yapmamız ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Hazırlık maçlarını kazanarak lige başlarsak kendimize olan güvenimiz artacak. Lige o şekilde başlayacağız. Elde edeceğimiz sonuçlar da çok farklı olacak" dedi.

"Hepimizin isteği şampiyon olmak"

Patrick van Aanholt, "Hepimizin isteği şampiyon olmak. Bunun için hazırlanıyoruz. Kampa bunun için geldik. Elbette aramıza yeni katılanlar olacak. Kampın sonunda kendini hazır hisseden fit bir takım gerekiyor. Bir takımın oluşması bu şekilde oluyor. Dışarıdan insanların müdahalesine çok fazla maruz kalmamak için kendimizi iyi hazırlamamız, böylelikle şampiyonluk yoluna gitmemiz gerekiyor. Atmosfer oldukça güzel. Antrenman sırasında mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patrick van Aanholt: 'Hepimizin isteği şampiyon olmak' - Son Dakika

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