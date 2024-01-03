Paul Onuachu: Trabzonspor\'da olmak gerçekten harika

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Paul Onuachu, kentin futbol oynayabileceği tarzda bir yer olduğunu belirterek, "Burada olmak gerçekten harika." dedi.

Onuachu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, Danimarka, Belçika ve İngiltere'de futbol oynadığını anımsatarak, "Kulüplerin oyuncularıyla ne şekilde ilgilendiklerini değerlendirdiğimde, açıkça söyleyebilirim ki Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim." ifadelerini kullandı.

Sadece kendisine değil, herkese yakın ilgi gösterildiğine dikkati çeken Nijeryalı futbolcu, "İlgilenme seviyeleri inanılmaz. Oyuncuların her konuda rahat ettiğinden emin oluyorlar. Gece 2 ya da 3 olsun fark etmiyor, bir problem yaşarsanız telefon ettiğinizde neredeyse 5 dakika içinde birisi yardım için kapınızda oluyor. Bu durum çok etkileyici." şeklinde konuştu.

Onuachu, Trabzon şehrine ilişkin olarak, "Trabzon en iyi şekilde futbol oynayabileceğim bir şehir. Sakin, huzur veriyor ve çok güzel. Doğası da çok iyi. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle. Trabzon hakkında her şeye bakınca, burası benim futbol oynayabileceğim tarzda bir yer. Burada olmak gerçekten harika. Bu arada, havalimanı yakınımızda, antrenmandayken uçakların indiğini ve kalktığını görüyorum. Bazen dikkatimi uçaklara verip, seyrettiğim oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor taraftarının da inanılmaz olduğunu kaydeden Onuachu, havalimanındaki karşılamalarının bile kendisine çokça öz güven verdiğini belirtti.

" Konyaspor'a topukla attığım gol çok özel oldu"

Nijeryalı oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor'a topuğuyla attığı gole ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor forması altında Konyaspor'a topukla attığım gol çok özel oldu. Öncelikle bu şekilde bir gol daha önce atmamıştım. Ancak futbol anlardan ibarettir. Bu tarz goller kaliteyle, hızlı düşünme ve teknikle alakalıdır. Çünkü eğer yeterli tekniğiniz yoksa, bu tarz bir golü asla atamazsınız. Top bana gelirken kararı bir saniyede verdim ve yapmam gereken buna tekniği eklemekti. Vurmak için döndüğümde içeri gireceğini biliyordum. Çünkü topuğumla ona çok iyi vurmuştum. Maç sonunda çok güzel yorumlar aldım. Ailem, arkadaşlarım ve hatta tanımadıklarım, daha doğrusu bütün duacılarım, hepsi 'Bu Puskas ödüllük gol.' dedi. Annem ve babamı aradığımda ise çığlık çığlığaydılar. Eşim çok heyecanlıydı maç sonunda, benimle gurur duyuyordu."

Forvet olarak kendisinden gol katkısı beklendiğini anlatan Onuachu, "Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum. Gol atmak ve attırmak insanı mutlu ediyor. Bugüne dek çok gol attım ama ikisini unutamıyorum. İlki Manchester United'a attığım gol. Danimarka'da Midtjylland'da oynuyordum. UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United'e karşı kritik bir golüm vardı, çok baskı altında atmıştım. Diğeri Nijerya Milli Takımı adına attığım ilk golüm. Milli takım formasını giymek ve o formayla ülkem adına gol atmak mükemmel bir duyguydu. İlk davetimde attığım golden gerçekten çok etkilenmiştim. Bunlara şimdi Konyaspor maçında attığım gol eklendi." şeklinde görüş belirtti.