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Yıllarca forma giyemeyecek! Paul Pogba'ya futbolu unutturacak ceza - Son Dakika
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Yıllarca forma giyemeyecek! Paul Pogba'ya futbolu unutturacak ceza

Dopingle Mücadele Savcılığı, testosteron hormonu kullanımı nedeniyle yargılanan Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası talep etti.

07.12.2023 - 22:09,  Güncelleme: 22:12
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Testosteron hormonu kullandığı gerekçesiyle Dopingle Mücadele Kurulu tarafından yargılanan Paul Pogba'ya kötü haber geldi.

4 YIL MEN CEZASI TALEP ETTİLER

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından yıldız oyuncunun 4 yıl futboldan men cezası almasının talep etti. Kurallara göre bu suçtan alınabilecek en büyük ceza, Paul Pogba için istenen 4 yıl futboldan men cezası.

161 DAKİKA SAHADA KALDI

Kariyeri başarılarla dolu olan Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmiş ve skor katkısı verememişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Paul Pogba, Juventus, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıllarca forma giyemeyecek! Paul Pogba'ya futbolu unutturacak ceza - Son Dakika
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