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Pazarcılıktan milli sporculuğa yükselen kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Pazarcılıktan milli sporculuğa yükselen kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu

Konya'da küçük yaşlardan beri pazarlarda babasının açtığı tezgahlarda çalışan 18 yaşındaki milli kick boksçu Ebubekir Yıldız, Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğünün ardından şimdi gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Ebubekir Yıldız, kick boks sporuna annesinin desteğiyle başladı ve kısa sürede Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Avrupa ikinciliği ve Türkiye ikinciliği derecelerini elde ederek milli sporcu oldu. İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Yıldız, şimdi hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Hem pazarcılık yaparak ailesine destek olan hem de antrenmanlarına devam eden Yıldız, gençlere hedeflerini belirlemeleri ve azimle çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Pazarcılıktan milli sporculuğa yükselen kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu
05.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 22:59
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- Pazarcılıktan milli sporculuğa yükselen kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu

KONYA - Konya'da küçük yaşlardan beri pazarlarda babasının açtığı tezgahlarda çalışan 18 yaşındaki milli kick boksçu Ebubekir Yıldız, Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğünün ardından şimdi gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Ebubekir Yıldız, küçük yaşlardan itibaren babası ve amcalarının pazarlarda açtığı tezgahlarda çalışarak ailesine destek oluyor. Kick boks sporuna 15 yaşında ilgi duymaya başlayan Ebubekir Yıldız, bu sporu yapmasına ilk başlarda razı olmayan annesinin desteğiyle kick boksa başladı. Sporculuğunun ilk bir buçuk senesi hiçbir müsabakaya çıkmayan Ebubekir Yıldız, sonrasında ilk çıktığı müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Avrupa ve Türkiye ikinciliği derecesini elde eden Ebubekir Yıldız, milli sporcu olmaya hak kazandı. Milli sporcu olarak İtalya'da çıktığı ilk turnuvada dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Yıldız, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi. Elde ettiği başarıların yanı sıra pazarlarda açılan tezgahtaki işine devam eden Ebubekir Yıldız, işi dışındaki zamanlarda antrenmanlarına devam edip hedefine ulaşmak için gayret gösteriyor.

"Kıyamam, bir yerin kırılır diyen annem beni yazdırdı"

Kick-boks sporuna 2018 yılında başladığını anlatan milli sporcu Ebubekir Yıldız, "Kick-boksa yazılmak istedim. Babam ilk olarak 'tamam olur' dedi. Annem de, 'Bir yerin kırılır yapma, etme ben kıyamam' dedi. Sonrasında annem kendisi ikna oldu ve kendisi yazdırdı. Spora başladığım zaman 1.5 sene hiçbir müsabakaya katılmadım. Ardından Ordu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na gitmiştim. İlk defa çıktığım maçta 3 tane rakibimi eleyerek ilk Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. Ondan sonra düzenlenen Dünya Kupası vardı, burada çıktığım maçta da Avrupa ikinciliğini elde ettim. 3 ay sonra tekrardan düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli sporcu olmaya hak kazandım. İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldım. Bu turnuvada da dünya üçüncülüğünü elde ettim" şeklinde konuştu.

"Tezgahı toplamadan antrenman saatim geldiği için kaçıyorum"

Hem kick boksla ilgilenen hem de baba mesleği olan pazarcılığa devam eden milli sporcu Yıldız, "Pazarcılık mesleğini ufak yaşlardan beri yapıyoruz. Kendi işimiz. Ufaklıktan beri bulunduğum ortamın içeresindeyim. Pazarcılığın etkisi oldu. Ayrıyeten ailemin de beni desteklediği için bu seviyelere geldim. Tezgahta çalışıyorum. Tezgahı toplamadan antrenman saatim geldiği için ben kaçıyorum. Amcalarım topluyor. Gidiyorum ben antrenmanımı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah dünya şampiyonu olacağım"

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten genç sporcu, "Dünya üçüncüsü olmuştum. Bu sporda hedefim var; inşallah dünya şampiyonu olacağım. Verilen bir sözüm var, verdiğim sözü de unutmam. Yerine getirmeye çalışacağım, elimden geleni yapacağım. Pazarcılık beni yormuyor. Pazarda ailem ile olduğum için, eğlenceli vakit geçirdiğim için yorulmuyorum. Ardından da antrenman saatim geldiği için antrenmana gidiyorum" diye konuştu.

"Bizi izleyerek çok fazla Türkiye şampiyonu olan arkadaşlarımız oldu"

Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan milli sporcu Ebubekir Yıldız, "Yaşıtlarım hedeflerini iyice çizsinler. Spora başka amaçla gitmesinler, elde etmek için gitsinler. Ellerinden bir şey gelmesi lazım. Öğrensinler, bilsinler, yapsınlar. Kilo vermek için değil. Kilo vermek için gelen insanlar da oluyor. Bizleri görüp o adamlar da hırslanıyor. Bizi izleyerek çok fazla Türkiye şampiyonu olan arkadaşlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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