Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın: 'Bu takımın kaptanı benim ve bundan sonra da kaptanlık nasıl yapılır görecekler' - Son Dakika
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Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın: 'Bu takımın kaptanı benim ve bundan sonra da kaptanlık nasıl yapılır görecekler'

Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın: \'Bu takımın kaptanı benim ve bundan sonra da kaptanlık nasıl yapılır görecekler\'

Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, Anadolu Üniversitesi'ne karşı aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, takımda köklü değişikliklerin olacağını ve kaptanlık konusunda söz sahibi olduğunu belirtti.

11.02.2024 20:06
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- Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın: "Bu takımın kaptanı benim ve bundan sonra da kaptanlık nasıl yapılır görecekler"

RİZE - Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, Anadolu Üniversitesi'ne karşı aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takımın kaptanı benim ve bundan sonra da kaptanlık nasıl yapılır görecekler" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Pazarspor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın, yaptığı açıklamada takımda köklü değişikliklerin olacağını ifade etti. Yangın, "Biz hakemle kaybetmedik. Biz kendimiz kötü oynadık. Pazarspor'a yakışmayan bir oyundu. 3-1'lik bir mağlubiyet aldık. İkinci yarının dördüncü haftasına kadar 0 puan alabildik. İlk yarıda iyi oynayan oyuncularımızın bir kısmı sahada yok. Mağlubiyeti ben hakeme bağlamıyorum. Elbette hakemin vermediği pozisyonlar da vardı. Ben özellikle şahsım ve yönetimim adına Pazarpor'u gönülden sevenlerden özür diliyorum. İlk yarı oynanılan futbol utanç vericiydi, utandım. Sahamızda 5-0 yenildiğimiz maçları bilirim ama onlarda bir ruh vardı. Hedefimiz play-off iken şimdi aşağılara yakınlaştık. Çok köklü değişiklikler yapacağız. Buna hoca değişikliği de olacak. 4 tane maç kaybeden teknik ekiple yürümemiz imkansız. Bu takımın kaptanı benim ve bundan sonra da kaptanlık nasıl yapılır görecekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anadolu Üniversitesi, Hüseyin Yangın, Pazarspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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