Pazarspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kalarak ligde kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pazarspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kalarak ligde kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'un son haftasında Pazarspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kalarak ligde kaldı. Maçta Pazarspor'un golünü Remzi Kolcuoğlu atarken, Ergene Velimeşespor'un golünü Kadir Taşoğlu kaydetti.

27.04.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'un son haftasında Pazarspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kalarak ligde kaldı.

Hakemler: Hakan Ülker, Oğuz Akyüz, Melih Kurtuluş

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Ali Alperen Çelik, Enes Salih Çavdar, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Emircan Bayrakdar (Gökdeniz Karahan dk. 76), Yavuz Alemdar (Talha Enes Dege dk. 69), Atakan Hacıoğlu(Ahmet Can Arık dk. 69), Emre Turan, Göktuğ Yılmaz (Alperen Ömer dk 90), Efe Taylan Altunkara, Remzi Kolcuoğlu (Berat Tünç dk. 90)

Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz ( Emre Postacı dk. 85), Burak Yıldız, Akif Özerli, Okan Ağrap, Kemal Bayrak, Mete Karahan, Salih Emin (Kadir Taşoğlu dk. 46), Hamza Soydan (Özgen dk 75), Kerem Yaşa (Ömer dk. 46), Mustafa Durak (Adem Arif dk.74), Şevki Çınar

Goller: Remzi Kolcuoğlu (dk. 63) (Pazarspor), Kadir Taşoğlu (dk. 54) (Ergene Velimeşespor)

Sarı kart: Akif Özenli (Ergene Velimeşespor) - RİZE

Kaynak: İHA

Pazarspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kalarak ligde kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Canlı anlatım Dev derbide ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev derbide ilk düdük çaldı
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 19:10:48. #1.12#
SON DAKİKA: Pazarspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kalarak ligde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement