Pazarspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kalarak ligde kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'un son haftasında Pazarspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kalarak ligde kaldı.
Hakemler: Hakan Ülker, Oğuz Akyüz, Melih Kurtuluş
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Ali Alperen Çelik, Enes Salih Çavdar, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Emircan Bayrakdar (Gökdeniz Karahan dk. 76), Yavuz Alemdar (Talha Enes Dege dk. 69), Atakan Hacıoğlu(Ahmet Can Arık dk. 69), Emre Turan, Göktuğ Yılmaz (Alperen Ömer dk 90), Efe Taylan Altunkara, Remzi Kolcuoğlu (Berat Tünç dk. 90)
Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz ( Emre Postacı dk. 85), Burak Yıldız, Akif Özerli, Okan Ağrap, Kemal Bayrak, Mete Karahan, Salih Emin (Kadir Taşoğlu dk. 46), Hamza Soydan (Özgen dk 75), Kerem Yaşa (Ömer dk. 46), Mustafa Durak (Adem Arif dk.74), Şevki Çınar
Goller: Remzi Kolcuoğlu (dk. 63) (Pazarspor), Kadir Taşoğlu (dk. 54) (Ergene Velimeşespor)
Sarı kart: Akif Özenli (Ergene Velimeşespor) - RİZE
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