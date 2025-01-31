Pazarspor Kahvaltıda Moral Depoladı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 1922 Konyaspor maçı öncesinde kahvaltıda bir araya gelerek moral depoladı.

TFF 3. Lig'in 18. haftasında Pazarspor, sahasında 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. Pazar İlçe Stadı'nda Pazar günü saat 14.00'da oynanacak karşılaşma öncesinde kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek moral depoladı. Karşılaşma öncesi takım içi motivasyonu arttırmak isteyen mavi-beyazlılar, bir araya geldikleri etkinlikte keyifli vakitler geçirdi. - RİZE