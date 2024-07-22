Pazarspor, Ramazan Öztürk'ü teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pazarspor, Ramazan Öztürk'ü teknik direktör olarak göreve getirdi

TFF 3. Lig 3. grup temsilcisi Pazarspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Ramazan Öztürk'ü atadı. Öztürk, Pazarspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

22.07.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. grup ekibi Pazarspor, teknik direktörlük görevine Ramazan Öztürk'ü getirdi.

TFF 3. Lig 3. grup temsilcisi Pazarspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Rize ekibi, teknik direktörlük görevine kariyerinde Pazarspor'da bir dönem futbolcu ve sportif direktör olarak görev yapan Ramazan Öztürk'ü getirdi. Pazarspor, Ramazan Öztürk ile 1 yıllık sözleşmeyi bugün imzaladı. Pazarspor Kulüp Tesislerinde yapılan imza törenine Kulüp Başkanı Uğur Aslan, Başkan Vekili Recep Müftüoğlu katıldı.

Uğur Aslan: "İyi transferler yapıyoruz"

Transfer sürecinde iyi ilerlediklerini aktaran Başkan Uğur Aslan, "Daha önce prensipte anlaştığımız hocamızla sözleşmeyi bugün resmiyete döküyoruz. Hocamız Pazarspor'un bir evladıdır. Pazarspor'da yetişmiş şampiyonluk görmüş bir hocadır. Ona olan inancımız tamdır. Başkan vekilimiz ile birlikte bunu resmiyete kavuşturmuş olacağız. İyi transferler yapıyoruz. Hocamızın da hedefi şampiyonluk. Bu doğrultuda başarıya ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ramazan Öztürk: "Kuracağımız ekiple bu yarışın içerisinde olacağız"

Şampiyonluk yarışında olacaklarını söyleyen Ramazan Öztürk, "Sporculuk döneminde burada 2 kere şampiyonluk gördüm. Sportif direktörlük döneminde de şampiyonluk yaşadık. Bu sene ki hedefimiz yarışmacı bir takım olmak. Pazarspor her zaman yarışmacı bir takım olmuştur. Hedefi bu olmuştur. Kuracağımız ekiple bu yarışın içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Ramazan Öztürk, Pazarspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarspor, Ramazan Öztürk'ü teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 18:13:02. #1.11#
SON DAKİKA: Pazarspor, Ramazan Öztürk'ü teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement