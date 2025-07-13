Pazaryeri\'nde Kapalı Yüzme Havuzu Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunun ilk misafirleri minik öğrenciler oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılında temeli atılan ve kısa sürede tamamlanan tesis, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında kapılarını açtı. İlk gün 180 öğrenci kayıt yaptırırken, uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslarda çocuklar, hem eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenerek sporla dolu bir yaz geçirecek. Eğitimlerde temel yüzme teknikleri öğretilirken, çocukların güvenli bir ortamda fiziksel gelişimleri de destekleniyor.

"Özellikle biz engelli vatandaşlarımızın isteklerine de cevap vermiş oluyoruz"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bugün güzel bir gün. İlçemizin ihtiyacı olan kapalı yüzme havuzumuz açıldı. Görmüş olduğunuz gibi kızlarımız eğitimcilerle birlikte yüzme öğreniyorlar. İlçemiz açısından çok yararlı bir yatırım olduğunu düşüyoruz. Hanımlarımız, havuzumuzu çok fazla istiyorlardı. Kapalı yüzme havuzumuz, hanımlarımız için de çok yararlı oldu. Artık Pazaryeri'nde yaz, kış hemşerilerimiz, çocuklarımız rahatlıkla yüzebilecekler, sporlarını yapabilecekler. Özellikle engelli vatandaşlarımızın isteklerine de cevap vermiş oluyoruz. Engelli hemşerilerimizin yüzme ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" dedi. - BİLECİK