Pazaryeri\'nde Yüzme Havuzu Açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu, faaliyete başladı.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıt yaptıran 180 öğrenci, cankurtaran ve uzman eğitmenler eşliğinde ilk yüzme derslerine katıldı.

Açılışta havuzu ziyaret eden Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Tekin, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir spor tesisine kavuştuğunu vurguladı.

Pazaryeri'nde artık, modern ve donanımlı bir yüzme havuzunun bulunduğunu anlatan Tekin, "Yaz-kış hizmet verecek bu tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu değerli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza ve milletvekilimize teşekkür ediyorum."

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz de havuzdan faydalanmak için ilk gün 180 öğrencinin kayıt yaptırdığını bu sayının daha da artacağını ifade etti.