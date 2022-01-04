Pekin 2022 bileti alan milli kayakçı Fırat, memleketinde coşkuyla karşılandı

Kayaklı koşu branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı alan milli sporcu Yusuf Emre Fırat, memleketi Kars'ta davul zurnayla karşılandı.

Seçmeler sonrası döndüğü Sarıkamış ilçesinde, Kars Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, Sarıkamış Platformu üyeleri, sporcular ve vatandaşlar tarafından karşılanan milli sporcu için kurban da kesildi. Yusuf Emre Fırat'ı omuzlarına alarak sevinç gösterisinde bulunan grup, daha sonra hep birlikte halay çekti.

Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek iki sporcunun da Kars bölgesinden olmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Alp disiplininde Berkin Usta, ardından kayaklı koşuda Yusuf Emre Fırat'ın olimpiyata gitmeye hak kazanması bizi mutlu etti. İnşallah ülkemizi, ilimizi, en iyi şekilde temsil edecektir." dedi.

Yusuf Emre Fırat da seçmelerdeki her iki yarışta birinci olduğunu hatırlatarak, "Olimpiyata gitmeye hak kazandım, hedefim en iyi dereceyi almak. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.