Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı

29.12.2022 23:29

82 yaşında hayatını kaybeden Pele, futbol dünyasını yasa boğdu. Fransa'daki Marsilya-Toulouse maçından önce Pele için saygı duruşu yapıldı. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Payet, gözyaşlarını tutamadı.

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında Albert Einstein Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin vefatından sonra yıldız isimlerden art arda duygusal mesajlar geldi.

MAÇ ÖNCESİ ÖĞRENDİLER

Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygu duruşu yapıldı. Pele'nin vefatını maçtan hemen önce öğrenen futbolcular duygusal anlar yaşadı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

PAYET GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cengiz Ünder'in Marsilya'dan takım arkadaşı Payet, saygı duruşunda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Payet'in görüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu.

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Acı haberi maçtan önce öğrendiler! Yıldız futbolcu saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı Acı haberi maçtan önce öğrendiler! Yıldız futbolcu saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı

Cengiz Ünder, Marsilya, Fransa, Pele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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