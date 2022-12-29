Bir süredir kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında Albert Einstein Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Pele'nin vefatından sonra yıldız isimlerden art arda duygusal mesajlar geldi.
Fransa'daki Marsilya - Toulouse maçından önce Pele için saygu duruşu yapıldı. Pele'nin vefatını maçtan hemen önce öğrenen futbolcular duygusal anlar yaşadı.
Cengiz Ünder'in Marsilya'dan takım arkadaşı Payet, saygı duruşunda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Payet'in görüntüsü futbolseverlerin yüreğine dokundu.
Son Dakika › Spor › Pele'nin ölümünü maçtan önce öğrenen yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika