Pelicans, Suns'ı yenerek seriyi eşitledi - Son Dakika
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Pelicans, Suns'ı yenerek seriyi eşitledi

25.04.2022 10:54
Pelicans, Suns'ı yenerek seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda New Orleans Pelicans, Batı Konferansı'nın normal sezon lideri Phoenix Suns'ı 118-103 mağlup ederek seriyi 2-2 eşitliğe taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda New Orleans Pelicans, Batı Konferansı'nın normal sezon lideri Phoenix Suns'ı 118-103 mağlup ederek seriyi 2-2 eşitliğe taşıdı.

NBA play-off'ları ilk turuna, dört karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı play off serisinde, normal sezonu lider tamamlayan Suns, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen yıldız oyuncusu Devin Booker'ın eksikliğiyle New Orleans Pelicans'a 15 sayı farkla yenildi ve seride tekrar durum eşitlendi.

Maçın en skoreri de olan New Orleans Pelicans oyuncusu Brandon Ingram, attığı 30 sayısının 16'sını üçüncü çeyrekte kaydetti. Takım arkadaşı Jonas Valanciunas ise 26 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı.

Nuggets, serideki ilk galibiyetini aldı

Batı Konferansı play off serisinde Denver Nuggets, Golden State Warriors'ı 126-121 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.

Serideki ilk üç maçını kazanan Warriors, dördüncü maçtan mağlubiyet ile ayrıldı ve seri 3-1'e geldi.

Maçın en skorer oyuncusu Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Klay Thompson ve Stephen Curry ikisinin toplam 65 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Miami Heat, 3-1 öne geçti

Doğu Konferansı normal sezon lideri Miami Heat, Play-in turnuvasını kazanarak bu tura kalan Atlanta Hawks'ı deplasmanda 110-86 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi.

Maçın en skoreri Miami Heat'ten Jimmy Butler, 36 sayı kaydetti. Hawks'ta DeAndre Hunter'ın 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise maçta 3 dakika 23 saniye süre aldı ve 2 sayı 1 asist ile maçı tamamladı.

Bucks seride 3-1 öne geçti

Konferansın diğer mücadelesinde, son şampiyon Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-95'lik skorla geçerek seride 3-1 öne geçti.

Maça sakatlığı devam eden yıldız oyuncusu Khris Middleton'dan yoksun çıkan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, 32 sayı ve 17 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Grayson Allen 27 sayı, Jrue Holiday ise 26 sayı ile takımına galibiyeti getiren diğer oyuncular oldu.

Sonuçlar:

Chicago Bull - Milwaukee Bucks: 95-119

Denver Nuggets - Golden State Warriors: 126-121

Atlanta Hawks - Miami Heat: 86-110

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns: 118-103

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NBA'de Celtics, Nets'i elemeye bir maç uzaklıkta NBA'de Celtics, Nets'i elemeye bir maç uzaklıkta Phoenix Suns seride avantajı yakaladı Phoenix Suns seride avantajı yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi, Phoenix Suns, New Orleans, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pelicans, Suns'ı yenerek seriyi eşitledi - Son Dakika


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