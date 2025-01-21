Pelicans Uzatmada Jazz'ı Geçti

Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans konuk ettiği Utah Jazz'ı uzatmaların ardından 123-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de 8 maç yapıldı. Pelicans konuk ettiği Jazz'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Pelicans'ta CJ McCollum, 45 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Jazz'da Keyonte George 23 sayı, Isaiah Collier ise 20 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'den 11 sayı

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist kaydettiği maçta Detroit Pistons'a 107-96 mağlup oldu.

Pistons'ta Cade Cunningham attığı 32 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rockets'ta Fred VanVleet 20 sayı, Jalen Green ise 19 sayı attı.

Sonuçlar:

Golden State Warriors- Boston Celtics: 85-125

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 123-119 (uzatmalarda)

Los Angeles Clippers- Chicago Bulls: 99-112

Cleveland Cavaliers- Phoenix Suns: 118-92

New York Knicks- Atlanta Hawks: 119-110

Memphis Grizzlies- Minnesota Timberwolves: 108-106

Houston Rockets-Detroit Pistons: 96-107

Charlotte Hornets- Dallas Mavericks: 110-105