Pendikspor Başkanı Özdemir: Hedefimiz İlk 7 ve Play-Off - Son Dakika
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Pendikspor Başkanı Özdemir: Hedefimiz İlk 7 ve Play-Off

Pendikspor Başkanı Özdemir: Hedefimiz İlk 7 ve Play-Off

Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, 3-0 kazandıkları Sakaryaspor maçının ardından sezon hedeflerinin ligde ilk 7 içerisinde yer alarak play-off'a kalmak olduğunu ifade etti.

08.12.2024 21:57  Güncelleme: 22:04
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Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, 3-0 kazandıkları Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hedeflerinin ligi ilk 7 içerisinde bitirip play-off'a kalmak olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pendikspor adına güzel bir akşam olduğunu belirten Özdemir, "Hepimiz çok mutluyuz. Özellikle ilk yarıda maçı domine eden bir takımımız vardı. Gerçekten bu maç çok güzel geçti. Özellikle hakem kararları da gayet iyiydi. Son maçlarda canımız bayağı yanmıştı. Bununla ilgili de serzenişte bulunmuştuk. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyordum ama VAR ve hakem biraz daha dikkatli olsa problemler çıkmayacaktı. Bu maça Türkiye'nin önde gelen iyi hakemlerinden biri atandı. Bundan dolayı da mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz yine iyi sonuçlar alarak, bu ligde ilk 7 içinde yer alıp play-off oynamak. Hocamı ve futbolcuları emeklerinden dolayı kutluyorum. Teknik ekip ve yönetici arkadaşlarımızla beraber ciddi çalışmalar yapıyoruz, ciddi efor harcıyoruz. Pendik camiasına güzel sonuçlar, güzel başarılar elde etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bize destek olan, enerjisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz belediye başkanımıza ve diğer bütün arkadaşlarımıza, dernek yönetimimize, dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman iyi sonuçlar almayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

Sakaryaspor veya başka bir kulübün Del Valle'nin transferiyle ilgili kendilerine resmi bir girişimi olmadığını aktaran Başkan Özdemir, "Oyuncumuzdan memnunuz. Bir sakatlık dönemi geçirdi. Yavaş yavaş kendini toparlamaya çalışıyor. Gerçekten geçen yıl çok ciddi gol ve asist sayısına ulaşmış bir oyuncu. Bizim de kendisinden beklentilerimiz var, inşallah biz de verim alacağız. Şu anda bir gelişme yok. Olursa zaten teknik ekip ve menajerler bize ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle hedefimiz ilk 7"

Sezon sonu hedefleriyle alakalı da konuşan Başkan Murat Özdemir, "Kesinlikle bizim hedefimiz ilk 7, play-off. Devre arasında yapacağımız aksiyonlarla beraber ilk 2 mi play-off mu inşallah hep beraber göreceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor Başkanı Özdemir: Hedefimiz İlk 7 ve Play-Off - Son Dakika

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