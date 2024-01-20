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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: İyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: İyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş galibiyetinin ardından, çalıştıkları plana sadık kalan oyuncularını tebrik ederek, 'İyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık' dedi. Vieira, ayrıca transfer çalışmalarının devam edeceğini ve Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'a karşı galip gelmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: İyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
20.01.2024 - 22:31,
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş galibiyetinin ardından, çalıştıkları plana sadık kalan oyuncularını tebrik ederek, "İyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Pendikspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Bugün iyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularım iyi çalıştılar. Bizim açımızdan iyi bir galibiyet oldu. Ellerinden geleni yaptılar. Bu durum sonuca da yansıdı. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Transferlerimiz devam edecek"

Umut Nayir'ın takıma katılmasından dolayı memnun olduğunu söyleyen Vieira, "Umut bize bugün çok yardımcı oldu. Daha önce de açıklamıştım. Doğru noktalara doğru transferler gerekiyordu. Takımda 4-5 bölgeye takviye gerekiyordu. Bunlardan Thiam ile birlikte 2 tanesi kadromuza katıldı. Transfer çalışmalarımız devam edecektir. Sahada olan ve üstün acaba gösteren, sezon başından itibaren oynayan diğer oyuncularımızı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'a karşı galip geldiği için gururlu olduğunu dile getiren Vieira, "Bugün aldığımız galibiyet için bir plan oluşturduk. Galip geldiğimiz kişi Fernando Santos olması da önemli bir durum. Kendisi Avrupa'da kupa kazanma başarısı göstermiş bir isim. Beşiktaş'ta başarılı olacağını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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