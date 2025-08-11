Pendikspor, Bodrum FK ile 1-1 Berabere Kaldı

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ancak neticede deplasmandan alınan 1 puan bizim için gerçekten iyi puan" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan açıklamalarda bulundu. İlhan, "Geçen yıl Süper Lig'den düşmüş, kadrosunu büyük oranda koruyan bir takıma karşı oynadık. Takım olarak iyi mücadele ettik. Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ancak neticede deplasmandan alınan 1 puan bizim için gerçekten iyi puan. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda taçlandıracağız" dedi.

Pendikspor Teknik Sorumlusu, "Süreç kısa, cumartesi yeni maçımız var. Takım olarak daha iyi yoldayız. Özellikle ikinci yarıda takım halinde iyi oynadık" ifadelerini kullandı. - MUĞLA