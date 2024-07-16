Pendikspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Pendikspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'de 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde antrenmanlara çıkan ekip, Süper Lig'e geri dönebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Özköylü, sezona en iyi şekilde başlamak ve takımın performansını görmek için hazırlık maçları yapacaklarını belirtti.

16.07.2024 14:27
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 19. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Pendikspor, yeniden bir üst lige çıkmak için Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi kamp yaptığı Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki otelde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde antrenmana çıktı.

Sabah antrenmanı, ısınma koşusu, açma germe ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Özköylü, kampın verimli geçtiğini söyledi.

Özköylü, Süper Lig'e geri dönebilmek için yarışta yer alacaklarını belirterek, "Bu takımlardan biri olmak için çabalayacağız. Bunun için tecrübemiz ve potansiyelimiz var. Bu tecrübeyi bu sene doğru kullanarak, kurduğumuz iyi kadroyla tekrar Süper Lig'e çıkarak taçlandırmak istiyoruz. Bunun için de yoğun şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Sezona en iyi şekilde başlamak istediklerini vurgulayan Özköylü, "Sezon içerisinde istediğimiz sonuçları alacak gerek fiziksel gerekse taktiksel çalışmaların temelini oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

Özköylü, Bolu kampında 28 oyuncunun olduğunu, 4 hazırlık maçı yapacaklarını dile getirerek, "Bu kadrodan ayrılanlar olabilir, aramıza katılacaklar olacaktır. Şu an mevcut kadroyu hazırlık maçlarında görmek istiyoruz. Elimizdeki oyunculardan alacağımız verimi görmek istiyoruz. İhtiyaç durumuna göre 1-2 transferimiz daha olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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