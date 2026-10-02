Pendikspor, hazırlık maçında Galatasaray karşısında ilk 20 dakikayı 1-0 önde geçti

Pendikspor, hazırlık maçında Galatasaray karşısında ilk 20 dakikayı 1-0 önde geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, deplasmanda oynanan hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya gelmeye başladı. Mücadelenin ilk 20 dakikası ise Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi ve Pendikspor önde.
Galatasaray, hazırlık maçında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Kaynak: İHA
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