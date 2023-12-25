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Pendikspor ile MKE Ankaragücü berabere kaldı - Son Dakika
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Pendikspor ile MKE Ankaragücü berabere kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Vieira, takımın mücadelesinden memnun olduklarını belirtirken, Belözoğlu ise ikinci yarı performanslarından memnun olmadığını ve devre arasında transfer yapacaklarını söyledi.

Pendikspor ile MKE Ankaragücü berabere kaldı
25.12.2023 - 22:53,  Güncelleme: 22:56
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MKE Ankaragücü maçının ardından

Metin ARSLANCAN-Olgucan KALKANİSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 18'inci haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Ivo Vieira, mücadeleyi maç boyunca bırakmadıklarını belirterek, Maç berabere bitti. Geriye düştük, maçı bırakmadık. Geri dönmek için çaba sarf ettik. Gol de bulduk. İkinci gol için çabaladık maalesef olmadı. Bu akşamki oyunun ardından yeni bir etabın başladığını söyleyebilirim dedi.

Devre arasında takıma takviye yapılıp yapılmayacağı sorulan Vieira, Gerekli olan pozisyonlar için analiz yapacağız. Takıma kim yardımcı olabilir bunlar hakkında karar vereceğiz. Takımın moral kazanması önemli. Elimizdeki oyuncuların gerçek kapasitelerine çıkacak olması bizim için önemli olacaktır diye konuştu.

LİGDE KALMAK İSTİYORUZ

Ligin ikinci yarısında daha çok çalışmaları gerektiğini aktaran Vieira, Ligde kalmak istiyoruz. Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Tüm çabamız daha üst sıralara çıkmak için. Bugün benimle beraber iç sahada 4'üncü maçımız. Bunlardan ikisini kaybettik. Bunlar Galatasaray ve Fenerbahçe maçları. Biri lider, diğeri ikinci. Daha sonra Samsunspor maçını kazandık. Bugün de 1 puan aldık. Ev sahibi takım hüviyetini kazanırsak bu bizi ligde bırakacaktır diyerek sözlerini tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU OYUNUMUZ OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDEN SONRA GERİYE GİDİYOR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son iki haftadaki ikinci yarılardaki performanslardan memnun olmadığını belirterek, Kendi adımıza ikinci yarılar sıkıntılı geçiyor. Oyuncu değişikliklerinden sonraki performanstan memnun değilim. Oyunumuz oyuncu değişikliklerinden sonra geriye gidiyor. Düzeltmemiz gerekiyor. Yaşanan sürecin oyuncularımı iyi yönde etkilediğini söyleyemem. Bu kadar öz güvensiz, bu kadar pas hataları yapacak bir oyuncu grubum olduğunu düşünmüyorum. Bu ara bizim için iyi olabilir. Kaybetmeden yola devam ediyoruz. Berabere kaldığımız tüm kazanabilirdik diye konuştu.

DEVRE ARASINDA TRANSFERLER YAPACAĞIZ

Oyuncu grubuna inandığını vurgulayan Belözoğlu, İki haftamız daha var. Oyuncu grubuma inanıyorum. Devre arasında transferler yapacağız. Belirlediğimiz mevkiler var. İki maçımız var, maksimum puanı toplayacak bir takımımız var ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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