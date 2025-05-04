Stat: Pendik
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeira (Dk. 58 Furkan Doğan), Mesut Özdemir, Topalli (Dk. 82 Mustafa Pektemek), Denic, Del Valle (Dk. 72 Mete Kaan Demir), Eze, Bekir Karadeniz (Dk. 82 Berkay Sülüngöz)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh, Muhammed Mert (Dk. 32 Johnson), Camacho (Dk. 66 Gray), Dovedan (Dk. 67 Barış Kalaycı), Serginho (Dk. 10 Göktan Gürpüz), Wesley
Goller: Dk. 19 Eze, Dk. 29 Sequeira (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Bekir Karadeniz, Dk. 52 Sequeira, Dk. 77 Denic, Dk. 90+6 Mete Kaan Demir (Pendikspor), Dk. 45+4 Çağtay Kurukalıp, Dk. 90+5 Gray (Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Ligde 13. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 48 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.
10. yenilgisini yaşayan Fatih Karagümrük ise 63 puanda kaldı ve bitime 1 hafta kala 3. sıraya geriledi.
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Karagümrük'ü 2-0 Yendi - Son Dakika
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