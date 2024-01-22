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Pendikspor, Kasımpaşa ile ikinci kez karşılaşacak - Son Dakika
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Pendikspor, Kasımpaşa ile ikinci kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor, yarın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan maç berabere sonuçlanmıştı. Her iki takımda da birçok eksik oyuncu bulunuyor.

Pendikspor, Kasımpaşa ile ikinci kez karşılaşacak
22.01.2024 - 11:25,
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Pendikspor, yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa ile Trendyol Süper Lig'de 2. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor, yarın saat 20.00'de Pendik Şehir Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle haftaya 19 puanla 19. sırada başladı. Lacivert-beyazlılar ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Pendikspor, Kasımpaşa ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk bölümünde oynanan söz konusu müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'da 5 eksik

Kasımpaşa'da Pendikspor maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Lacivert-beyazlılarda Claudio Winck kart cezası, Kenneth Omeruo ise Afrika Uluslar Kupası'nda olması sebebiyle, Erdem Çetinkaya, Samuel Bastien ve Driess Saddiki de sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

Paşa'da Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes ve Iron Gomis de sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Pendikspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Pendikspor'da 7 eksik

Pendikspor'da ise Ahmed Hassan, Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle, Görkem Bitin, Arnaud Lusamba, Emre Taşdemir, Oscar Romero, Gökcan Kaya ve Welinton da sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacaklar.

Kırmızı-beyazlılarda Welinton, Fredrik Midtsjo ve Endri Çekiçi kart sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Alanyaspor ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşecek.

Pendikspor, Beşiktaş galibiyetinin moraliyle sahaya çıkıyor

Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etmişti. Pendik temsilcisi, lig tarihinde en farklı galibiyetini elde etmesiyle birlikte bu maçın moraliyle sahada olacak. Pendikspor, yeni transferiyle birlikte çıkışını sürdürmek istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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