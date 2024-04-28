Pendikspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Pendikspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor, sahasında Kayserispor'a 2-1 yenildi. Maçta yaşanan önemli pozisyonlar ve gol dakikaları da detaylı bir şekilde aktarıldı.

28.04.2024 18:17
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Murat Akça'nın hatasında Nazon topu aldı. Nazon, Murat Akça'nın müdahalesiyle yerde kalırken, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltıyı iptal ederek pozisyonun ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

56. dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta Bourabia, yerden sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

70. dakikada sağ taraftan Diaby'nin yaptığı ortada kale önünden iyi yükselen Eze'nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

71. dakikada sağ kanattan Eze'nin içeri gönderdiği pasında savunmanın hatasında arka direkte topu önünde bulan Thiam, kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, pozisyonda elle müdahale olduğu göstererek, golü iptal etti.

90. dakikada kendi ceza alanı ortasında Sequeira, Bourabia'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, Bourabia'yı ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek, oyun dışına gönderdi.

90+2. dakikada topla buluşan Diaby, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit son anda yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Eze dk. 69), Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, N'Diaye, Lusamba, Halil Akbunar (Diaby dk. 69), Thiam, Umut Nayir (Erencan Yardımcı dk. 84)

Yedekler: Muhammed Hakan Tavukçu, Emre Taşdemir, Kappel, Çekiçi, Rassoul, Welinton, Efe Sayhan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Attamah dk. 77), Hasan Ali Kaldırım (Kartal Yılmaz dk. 46), Bourabia, Shukurov, Cardoso, Boa Morte (Ackah dk. 86), Ramazan Civelek, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Bahoken, Muhammed Arıkan, Mehmet Eray Özbek, Mane, Baran Gezek, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: N'Diaye (dk. 7) (Pendikspor), Boa Morte (dk. 45+1), Bourabia (dk. 56) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Bourabia (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Lusamba (Pendikspor), Shukurov, Attamah (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

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