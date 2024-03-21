Pendikspor, Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Pendikspor, Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını sürdürüyor

Pendikspor, Süper Lig\'de kalan 8 hafta için çalışmalarını sürdürüyor

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kulüpler tesislerindeki çalışmalarda kırmızı-beyazlılar günde çift idman yapıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbul ekibi, ligin 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Pendikspor, ligde geride kalan 30 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 19. sırada bulunuyor.

21.03.2024 21:00  Güncelleme: 21:01
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Milli maçlar nedeniyle verilen arada Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kulüpler tesislerindeki çalışmalarda kırmızı-beyazlılar günde çift idman yapıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbul ekibi, ligin 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Pendikspor, ligde geride kalan 30 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 19. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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