Pendikspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile Ayrıldı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Pendikspor, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 10 puan topladı.