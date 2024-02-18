Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Trabzonspor Golü Bulduktan Sonra Oyunu Domine Etti - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Trabzonspor Golü Bulduktan Sonra Oyunu Domine Etti

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Trabzonspor Golü Bulduktan Sonra Oyunu Domine Etti

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trabzonspor'un golü bulduktan sonra oyunu domine ettiğini söyledi. Vieira, maçın ilk yarısında iyi olduklarını ancak gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtti ve istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

18.02.2024 19:24
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trabzonspor'un golü bulduktan sonra oyunu domine ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Maçın ilk yarısında iyi olan taraf bizdik. Gol fırsatlarımız vardı maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı Alpaslan ile yakaladığımız net pozisyon vardı onu da değerlendiremedik. Trabzonspor golü buldu sonra oyunu domine eden taraf oldu. Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Trabzonspor Golü Bulduktan Sonra Oyunu Domine Etti - Son Dakika
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