Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Trabzonspor Golü Bulduktan Sonra Oyunu Domine Etti

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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Trabzonspor'un golü bulduktan sonra oyunu domine ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Maçın ilk yarısında iyi olan taraf bizdik. Gol fırsatlarımız vardı maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı Alpaslan ile yakaladığımız net pozisyon vardı onu da değerlendiremedik. Trabzonspor golü buldu sonra oyunu domine eden taraf oldu. Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL