Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Viera: \'Pozisyonlar bulduk ama gol atamadık\'

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'a 1-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'un Teknik Direktörü Ivo Viera, maçta pozisyon bulduklarını ama gol atamadıklarını belirtti.

Ivo Viera, Pendik Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Viera, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Aslında maçta pozisyonlar bulduk ama onları değerlendiremedik. Sonuç olarak rakiplerimiz pozisyonları değerlendirerek golü buldu ve 3 puanı aldı." diye konuştu.

Sergen Yalçın: "Bizim için maçın en sevindirici tarafı 3 puan oldu"

Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise son iki maçta da gol yemedikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın, maçın çok zor şartlar altında oynandığını vurgulayarak, "Bizim için maçın en sevindirici tarafı 3 puan oldu. İki haftadır maçları gol yemeden tamamlıyoruz. Bu bölümler bizim için çok sevindirici. İki taraf da çok iyi bir oyun ortaya koyamadı. Tamamen ikili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, oyuncularının ikinci yarıda gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ay sonuna kadar 5 maçımız var. Bu ağır tabloda oyun kalitesini artırmak ve devamında bunu skora yansıtmak kolay değil ama oyuncularım elinden geleni yapıyor. Bu maçı unutup pazar günü oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.