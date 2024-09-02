Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Iğdır FK maçındaki penaltı kararını eleştirdi - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Iğdır FK maçındaki penaltı kararını eleştirdi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Iğdır FK ile oynadıkları maçta verilen penaltı kararını sert bir dille eleştirerek, VAR hakemini sahtekarlıkla suçladı. Özköylü, maçın seyrini değiştiren bu kararın adaletsizlik olduğunu belirtti ve futbolun keyfini engellememeleri gerektiğini söyledi.

02.09.2024 01:52
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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2-0 mağlup oldukları Iğdır FK maçında verilen penaltı kararı ile ilgili karşılamanın Video Yardımcı Hakemi'ni (VAR) sert bir dille eleştirerek, "Sahtekarca alınmış bir penaltı ve buna çanak tutan hakemler, başta VAR hakemi. Maalesef o VAR hakeminin ne işe yaradığını bugün çok merak ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşma 0-0 devam ederken verilen penaltı kararını doğru bulmadığını dile getiren Osman Özköylü, "Bugün futbol oynayan takım kaybetti. Maalesef futbol oynamadan bir takım bugün sahadan galip geldi. Belik biraz ağır olacak ama sahtekarca alınmış bir penaltı ve buna çanak tutan hakemler, başta VAR hakemi. Maalesef o VAR hakeminin ne işe yaradığını bugün çok merak ediyorum. Böyle bir pozisyonda bizim oyuncumuzun ayağı yerde, hiçbir hamlesi yok, Regattin gelip ayağını bizim oyuncuya takıyor ve penaltıyı alıyor. VAR'daki beyefendi de kalkıyor diyor ki 'Evet penaltı.' Gerçekten bu kadar emeğe, çabaya, bu kadar insanın alın terine bu kadar kolay nasıl yazık edebiliyorsunuz? Maçın seyrini bir anda sahtekarca alınmış bir penaltıyla nasıl değiştirebiliyorsunuz? Sayın hakemler siz bu adaletsizliği bize yapmadınız, futbola yaptınız" ifadelerini kulandı.

"Pendikspor her zaman iyi futbol oynayacak"

Iğdır FK'nın savuma ağırlıklı oyununu da eleştiren Özköylü, "Oyun olarak, mücadele olarak nasıl bir takım olduğumuzu zaten biliyoruz. Bugün bizim için eksik olan tek şey goldü, onu atamadık. Sonucun böyle olması bizi çok üzdü. Hak etmediğimiz bir sonuç. Sadece savunma yapmayı düşünen, 1950'den kalma bir futbol anlayışıyla oynayan bir takıma kaybettik. Beni en çok üzen de maalesef bu oldu. Bugün olmadı ama yarın olacak. Çünkü gelecek adına bize büyük bir umut veren oyun vardı sahada. Oyuncularımın hepsini gönülden kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Biz futbol oynamaya devam edeceğiz. Pendikspor her zaman iyi futbol oynayacak, herkesin keyif alacağı futbol oynayacak. İnşallah gelecek bizim adımıza çok güzel olacak ama geleceğimizi böyle komik kararlarla, komik hakemlerle kimse engellemesin" diye konuştu.

Osman Özköylü, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bugünkü penaltıya bir tane aklı başında futbolu bilen bir adam penaltı desin ben bütün Türkiye'den herkesin gözü önünde defalarca özür dileyeceğim. Ama o komik penaltıyı verenler de çıkıp bunun hesabını vermeli. Bunun hesabını soracak olan da MHK'dir. Sahadaki hakem o an öyle görmüş olabilir ama VAR bu kararı düzelttirmiyorsa, aksine o sahtekarlığı onaylıyorsa o zaman onda da büyük problem var demektir. ya futbolu bilmiyor ya da başka bir art niyet var. Bizim emeğimizle kimse oynamasın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Iğdır FK maçındaki penaltı kararını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Iğdır FK maçındaki penaltı kararını eleştirdi - Son Dakika
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