Stat: Siltaş Yapı Pendik
Hakemler: Yunus Dursun, Yusuf Bozdoğan, Kürşathan Akın
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 90+5 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ (Dk. 87 Lima), Gökcan Kaya (Dk. 74 Topalli), Eze (Dk. 87 Kappel)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Barış Ekincier), Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Furkan Apaydın), Djokanovic, Benny, Hoti (Dk. 67 Serkan Göksu), Bardhi (Dk. 86 Ali Turap Bülbül), Mehmet Büyüksayar (Dk. 46 Atalay Babacan), Minchev
Goller: Dk. 3 Cihan Topaloğlu (Kendi kalesine), Dk. 45+1 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 67 Minchev (Penaltıdan), Dk. 82 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Hasan Kılıç, Dk. 50 Welinton Dk. 73 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 53 Hoti, Dk. 90+5 (Central Hospital Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig 13. hafta açılış maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Central Hospital Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Pendikspor - Ümraniyespor Maçı 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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