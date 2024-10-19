Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a 'hoş geldin' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Siltaş Yapı Pendikspor, dün teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Son Dakika › Spor › Pendikspor'un Yeni Teknik Direktörü Sedat Ağçay - Son Dakika
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