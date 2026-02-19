Pendikspor'un Yeni Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu - Son Dakika
Pendikspor'un Yeni Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu

19.02.2026 23:13
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Sinan Kaloğlu'nu teknik direktör olarak atadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere." denildi.

Bugün oynadığı maçta Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 45 puanla, 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

