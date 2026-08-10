Pendikspor ve Batman Petrol 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Biron'un sol taraftan ortasına hareketlenmek isteyen Cordova, Soldo'nun müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, penaltı kararı verdi.

32. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Cordova'nın vuruşunda kaleci Emre'nin çeldiği meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Cordova, topu ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Pendikspor atağında sağ kanattan açılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Görkem'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci Çağlar, soluna gelen meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

54. dakikada Yekta ile yaptığı ver kaç sonrası topla buluşan Thuram'ın sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-1

68. dakikada sağ taraftan çizgiye kadar Hakan'ın içeri yerden ortasında Yekta'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Çağlar gole izin vermedi.

81. dakikada Omar Imeri'nin ceza yayı sağından sert vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelere gitti. 1-2

84. dakikada sarı kartı bulunan Metehan, Furkan'a yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+9. dakikada Mesut'un ceza yayı gerisinden yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'ın solundan ağlara gitti. 2-2

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Kalkan, Ferhat Çalar

Pendikspor: Emre Koyuncu, Hakan Yeşil, Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Oğulcan Aşıkcı dk. 90), Efehan Pekdemir (Yekta Sönmez dk. 46), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Mallik Wilks, Ahmet Karademir (Thuram dk. 46), Görkem Bitin (Jonson Clarke-Harris dk. 69)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Adnan Uğur, Bora Özdemir, Kerem Açıkgöz, Kayra Karakullukçu

Teknik Direktör: Umut Eskiköy

Batman Petrol Spor: Çağlar Şahin Akbaba, Omar Imeri (Polat Yaldır dk. 82), Metehan Mert, Doria, Yasir Subaşı, Jo Jin-Ho, Emirhan Aydoğan (Gökhan Altıparmak dk. 67), Oğuz Gürbulak, Mickael Biron (Devran Bozardıç dk. 90), Benny (Ömürcan Artan dk. 82), Sergio Cordova (Pedrinho dk. 67)

Yedekler: Atalay Gökçe, Mücahit Albayrak, Gökhan Karadeniz, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Sorumlu: Şener Gençtürk

Goller: Sergio Cordova (dk. 32), Omar Imeri (dk. 81) (Batman Petrol Spor), Thuram (dk. 54) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Metehan Mert (dk. 84) (Batman Petrol Spor)

Sarı kartlar: Vinko Soldo (Pendikspor), Pedrinho, Yasir Subaşı (Batman Petrol Spor)